Recipiente per il caffè

Soluzione 7 lettere : CUCCUMA

Curiosità/Significato su: Recipiente per il caffe caffettiera ( Caffè moka Napoletana) il termine caffettiera si individuano sia l'attrezzo con cui si prepara il caffè sia il Recipiente adatto a servirlo. Per la preparazione del caffè esistono 9 ' (1 247 parole) - 08:23, 10 giu 2021

Altre definizioni con recipiente; caffè; Recipiente per la pappa; Un panciuto recipiente; Recipiente cilindrico per la cottura; Recipiente per cartacce; Suo è il caffè di una canzone dello Zecchino D'Oro; Il caffè cui è stato aggiunto un po' di liquore; Noto marchio italiano di caffè: __ Zanetti; Il caffè con un goccio di liquore; Ultime Definizioni