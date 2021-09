La definizione e la soluzione di: Quello verde dà via libera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DISCO

Curiosità/Significato su: Quello verde da via libera Segnalamento ferroviario in Italia mostri una indicazione (aspetto) di via libera. Le luci colorate utilizzate nei segnali sono rossa, gialla, verde; possono essere fisse o lampeggianti 43 ' (4 072 parole) - 14:23, 30 lug 2021

Curiosità/Significato su: Quello verde da via libera Segnalamento ferroviario in Italia mostri una indicazione (aspetto) di via libera. Le luci colorate utilizzate nei segnali sono rossa, gialla, verde; possono essere fisse o lampeggianti 43 ' (4 072 parole) - 14:23, 30 lug 2021