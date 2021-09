La definizione e la soluzione di: Quelli turistici sorgono in riva al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VILLAGGI

Curiosità/Significato su: Quelli turistici sorgono in riva al mare Santa Teresa di riva Teresa di riva (in siciliano Santa Tiresa oppure A Marina) è un comune italiano di 9 418 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia. Il 41 ' (4 826 parole) - 13:33, 15 lug 2021

