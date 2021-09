La definizione e la soluzione di: Quelli del 2022 si disputeranno a Orano, in Algeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Curiosità/Significato su: Quelli del 2022 si disputeranno a Orano, in Algeria I XX Giochi del Mediterraneo saranno la 20ª edizione della rassegna e si disputeranno a Taranto, in Italia, dal 13 al 22 giugno 2026. Sarà la quarta edizione

Le monete del Marocco e dell'Algeria; Confina con Algeria, Libia e Ciad; Agiva in Algeria sigla; Confinano con I'Algeria;