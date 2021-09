La definizione e la soluzione di: Pungono ma non sono api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VESPE

Curiosità/Significato su: Pungono ma non sono api Apicoltura ( Allevamento delle api) riproduzione. le api operaie dedite alla guardia dell'alveare non esitano a sacrificarsi attaccando nemici più forti di loro; e muoiono quando Pungono, non potendo 69 ' (9 802 parole) - 13:05, 29 ago 2021

