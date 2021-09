La definizione e la soluzione di: Si prende per una corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Curiosità/Significato su: Si prende per una corsa Ultra-Trail du Mont-Blanc (categoria Competizioni di corsa in montagna in Francia) L'Ultra-Trail du Mont Blanc (abbreviata in UTMB) è una corsa internazionale sulla distanza in semi-autonomia che si svolge sui tre versanti (francese, italiano 7 ' (522 parole) - 19:38, 2 nov 2019

Altre definizioni con prende; corsa; Chi lo prende, si abbronza; Comprende ogni cosa; Sorvegliare, prendersi cura; Prendersi gioco; La zona toscana percorsa dal Serchio; La nota corsa TV... di Enrico Mentana; La corsa che si fa su terreno sterrato; Tirano venti di guerra: C'è una corsa agli __; Ultime Definizioni