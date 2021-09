La definizione e la soluzione di: I pipistrelli in zoologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CHIROTTERI

Curiosità/Significato su: I pipistrelli in zoologia Rifugio per pipistrelli Un rifugio per pipistrelli è una costruzione utilizzabile dai pipistrelli come posatoio e rifugio, solitamente realizzata in legno. Tali manufatti si 12 ' (1 215 parole) - 15:49, 24 dic 2020

Altre definizioni con pipistrelli; zoologia; Piccoli pipistrelli con grandi orecchie; Comprendono pipistrelli e balene; Il più grosso dei pipistrelli che vive in Europa; Le voci dei pipistrelli; Ramo della zoologia che studia gli insetti; Antico trattato di zoologia; Ultime Definizioni