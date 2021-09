La definizione e la soluzione di: Le opere coreografiche come L'uccello di fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BALLETTI

Curiosità/Significato su: Le opere coreografiche come L uccello di fuoco L'uccello di fuoco (balletto) L'uccello di fuoco (francese: L'Oiseau de feu; russo: ???-?????, Žar-ptica) è un balletto in due scene su musica di Igor' Fëdorovic Stravinskij del 1910 16 ' (2 129 parole) - 18:36, 3 ago 2021

Esperte in recuperi di opere d'arte danneggiate; Musicò l'operetta Eva; Serie TV tratta dalle opere di Arthur Conan Doyle; Confezioni di raccolte di opere da collezionisti; Azzurre come certi occhi; Cantare... come Eminem; Come Nino Frassica e Totò Schillaci; Come una abitante della Tripolitania; Variopinto uccello simbolo del Guatemala; Uccello il cui verso dà nome a un tipo d'orologio; Rese comprensibili... come ali di uccello; Uccello nero; Gary, il protagonista di Mezzogiorno di fuoco; Il suo fuoco... promette bene ma dura poco; Si dice si dia loro fuoco aprendo le ostilità; Lastra metallica protettiva per il fuoco domestico;