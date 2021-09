La definizione e la soluzione di: Ex moneta greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRACMA

Curiosità/Significato su: Ex moneta greca Euro ( moneta Euro) all'euro, la moneta unica interessa direttamente oltre 480 milioni di persone in tutto il mondo. In aggiunta ai membri dell'eurozona, la moneta unica europea 66 ' (6 074 parole) - 08:16, 26 ago 2021

