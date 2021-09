La definizione e la soluzione di: Un materiale che non arrugginisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : ACCIAIO INOSSIDABILE

Curiosità/Significato su: Un materiale che non arrugginisce Molla (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) sostenuto, richiede un rivestimento per resistere all'ossidazione Acciaio inox rispetto all'acciaio ha prestazioni minori, ma non arrugginisce 17-7PH o X7CrNiAl 11 ' (1 155 parole) - 05:00, 24 ago 2021

