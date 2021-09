La definizione e la soluzione di: Si gioca con partite in quattro tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PALLACANESTRO

Curiosità/Significato su: Si gioca con partite in quattro tempi Calcio (sport) ( Partita di calcio) Asociación Mundial de Futsal) si gioca tra due squadre di 5 giocatori ciascuna. Le partite durano 60 minuti e si disputano due tempi di 30 minuti effettivi. 136 ' (14 171 parole) - 11:58, 18 ago 2021

