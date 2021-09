La definizione e la soluzione di: In fondo a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Curiosità/Significato su: In fondo a sinistra Partito della Rifondazione Comunista - sinistra Europea costruzione di un polo di sinistra nettamente alternativo, attraverso liste come La sinistra l'Arcobaleno, la Federazione della sinistra, Rivoluzione Civile 162 ' (18 547 parole) - 21:20, 30 ago 2021

In fondo al corridoio; Seno di mare poco profondo; In fondo a Lodz; Fossi sul fondo dei fiumi dalle correnti insidiose; E' destra con la sinistra; Usa bene la sinistra; Quello del cuore è a sinistra; Scrivono da destra a sinistra;