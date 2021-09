La definizione e la soluzione di: Se ne fanno due per fare l'uguale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LINEETTE

Curiosità/Significato su: Se ne fanno due per fare l uguale Asino di Buridano l'opera molto diffusa che ne trattava era intitolata sophismata asinina "fare come l'asino di Buridano" è divenuto un modo di dire per indicare una persona 11 ' (1 147 parole) - 11:42, 19 mag 2021

Altre definizioni con fanno; fare; uguale; I dicci che fanno un chilo; Fanno i pranzi con i pani; Fanno 33 giri al minuto; Si fanno a ferite... e mummie; Raggirare, truffare; Fare di qualcuno il proprio coniuge; Nel basket si devono fare per avanzare; Supporre, fare congetture; Prefisso per uguale; Molto simile a persino, e di uguale significato; Uguale... all’inizio; E' uguale all'originale; Ultime Definizioni