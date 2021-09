La definizione e la soluzione di: Dare il via a un progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VARARE

Curiosità/Significato su: Dare il via a un progetto Via Francigena risalgono al IX secolo e si riferiscono a un tratto di strada nell'agro di Chiusi, in provincia di Siena: il nome Via Francigena è attestato per la prima 52 ' (6 073 parole) - 12:15, 26 ago 2021

Altre definizioni con dare; progetto; Andare all'aria aperta; Gli agi di chi si lascia andare; Scaldare... in mezzo; Gli strattoni... per raccomandare; La località del New Mexico del Progetto Manhattan; Puntare i propri risparmi su un progetto; L'aria... di un progetto sconclusionato; Un progetto regolatore; Ultime Definizioni