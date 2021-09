La definizione e la soluzione di: Custodie per penne e matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASTUCCI

Curiosità/Significato su: Custodie per penne e matite Astuccio ( Custodia (oggetto)) Gli astucci, in alcuni casi Custodie, vengono utilizzati anche da chiusi, come nel caso delle Custodie protettive per navigatori satellitari quando 2 ' (213 parole) - 22:03, 13 mag 2021

