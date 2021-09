La definizione e la soluzione di: Copiate illegalmente come le carte di credito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLONATE

Curiosità/Significato su: Copiate illegalmente come le carte di credito inutilmente di far sgomberare gli occupanti di Telegaribaldi dallo scantinato («il signor Simioli Biagio deve sgomberare») che occupano illegalmente, con risultati

Altre definizioni con copiate; illegalmente; come; carte; credito; Caduti in rovina venduti illegalmente; Vendono illegalmente i biglietti fuori dagli stadi; La si spaccia illegalmente; Sottrarre illegalmente; Le valutazioni economiche come tripla A; Le opere coreografiche come L'uccello di fuoco; Azzurre come certi occhi; Cantare... come Eminem; Le carte più alte al bridge; Piccoli gruppi di carte; Noto marchio di carte da gioco di Treviso; Strappati via come un cartello dal vento; Comporta un addebito e un successivo accredito; Consegnare a un creditore a garanzia di un debito; La voce del creditore; I CCT senza Credito; Ultime Definizioni