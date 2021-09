La definizione e la soluzione di: Contenitore per la raccolta differenziata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAMPANA

Curiosità/Significato su: Contenitore per la raccolta differenziata raccolta differenziata Nella gestione dei rifiuti, per raccolta differenziata si intende un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede una prima differenziazione in base al 20 ' (2 282 parole) - 14:58, 29 ago 2021

Altre definizioni con contenitore; raccolta; differenziata; Un contenitore per bevande; Il cambio di contenitore... per le piante; Contenitore graduato; Serve a turare un contenitore; _ minimo, raccolta di scritti; Area adibita alla raccolta dei rifiuti; Aree di raccolta o passaggio dell'acqua; Quelle d'erba sono una raccolta di Walt Whitman; Differenziata lista; Quella differenziata va fatta per i rifiuti; Scarto biologico per la raccolta differenziata; Raccolta Differenziata; Ultime Definizioni