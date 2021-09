La definizione e la soluzione di: Confinano con i Trentini c i Lombardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VENETI

Curiosità/Significato su: Confinano con i Trentini c i Lombardi Alpi Retiche meridionali (categoria Gruppi montuosi del Trentino-Alto Adige) meridionali Confinano a nord con le Alpi Retiche orientali dalle quali sono divise dal corso del fiume Adige. Confinano a nord-ovest con le Alpi Retiche 5 ' (486 parole) - 02:13, 14 ago 2020

