La definizione e la soluzione di: La città in cui fu ucciso J.F.K. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DALLAS

Curiosità/Significato su: La citta in cui fu ucciso J.F.K J. Jonah Jameson di ogni evento pericoloso in città. Sia J.K. Simmons nella versione originale che Mario Zucca in quella italiana, prestano la voce a lui e alle varie versioni 18 ' (1 997 parole) - 00:56, 25 ago 2021

