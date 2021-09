La definizione e la soluzione di: La città in cui finì la fuga di Luigi XVI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VARENNES

Curiosità/Significato su: La citta in cui fini la fuga di Luigi XVI Rivoluzione francese (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dicembre 1787 Luigi XVI promise di convocare gli Stati Generali entro cinque anni, segnando lo stato di profonda crisi in cui si trovava la monarchia. Il 162 ' (20 665 parole) - 17:29, 1 ago 2021

