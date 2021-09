La definizione e la soluzione di: Un assembramento improvviso organizzato via Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FLASHMOB

Curiosità/Significato su: Un assembramento improvviso organizzato via Internet Flash mob (categoria Cultura di Internet) inteso come evento rapido, improvviso, e mob, folla) è un termine coniato nel 2003 per indicare un assembramento improvviso di un gruppo di persone in uno 13 ' (1 567 parole) - 15:37, 11 dic 2020

Altre definizioni con assembramento; improvviso; organizzato; internet; Capitata all'improvviso; Uccidere all'improvviso e prematuramente; Arrivato all'improvviso o precipitato; Un sonno improvviso la fa calare; Un viaggetto organizzato; Organizzatore di un colpo da malviventi; Organizzatore di matrimoni; L'organizzatore del festival; Sito internet che spiega i testi rap; Un film d'animazione del 2018: Ralph __ Internet; Quelli digitali son cresciuti nell'era di internet; Autenticato con le proprie credenziali su internet; Ultime Definizioni