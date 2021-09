La definizione e la soluzione di: Ambiente per maiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORCILE

Curiosità/Significato su: Ambiente per maiali Sus scrofa domesticus ( maiali) quelle regioni per l'allevamento di maiali, non ce ne sarebbe per il resto della popolazione. Si noti che la domesticazione del maiale non è profonda 17 ' (2 101 parole) - 11:31, 28 ago 2021

L'ambiente ideale per orchidee e zanzare; Un ambiente arido e privo di vegetazione; Ventilare un ambiente; Coloro che vivono in un determinato ambiente; L'area della fattoria in cui risiedono i maiali; Il maialino cotto alla maniera sarda; Il santo raffigurato col maialino; Simpatica maialina dei cartoni;