La definizione e la soluzione di: Versata come una pinta di birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPILLATA

Curiosità/Significato su: Versata come una pinta di birra Grog (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) giornaliera di un gallone di birra per marinaio. A seguito della conquista britannica della Giamaica nel 1655, una mezza pinta (o gill) di rum rimpiazzò 17 ' (2 432 parole) - 14:53, 19 ago 2021

