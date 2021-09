La definizione e la soluzione di: Una partita disputata con le racchette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Una partita disputata con le racchette

Tennis (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) giocatori utilizzano una racchetta, come se fosse il prolungamento del braccio, al fine di colpire una palla. In passato le racchette avevano un telaio in 64 ' (9 343 parole) - 16:44, 27 ago 2021