La definizione e la soluzione di: Umberto, il compianto autore di Numero zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ECO

Altre definizioni con umberto; compianto; autore; numero; zero; Gloria, __ tu nell'aria, canta Umberto Tozzi; Uno dei soprannomi di Umberto Bossi; I biscotti... di Vittorio Emanuele e Umberto; L'Umberto artista futurista; Un compianto Charles della canzone; Jacques, il compianto presidente al quale successe Sarkozy; Jacques, compianto attore francese; Il compianto Ford del film Gilda; Il nome dell'autore della favola pastorale Aminta; L'autore delle musiche del film Io non ho paura; Lev, l'autore russo di Anna Karenina; Il Massimo cantautore di Se adesso te ne vai; Numero che completa l'indirizzo; Alla fine della parola, definisce genere e numero; Ha numero atomico 93; L'elemento con numero atomico 34; Noto videogioco con Scorpion e Sub-Zero: Mortal __; Lago svizzero con Aar come principale affluente; Il Carlo autore di Visibilità zero; Sono prime in un fumetto di Zerocalcare; Ultime Definizioni