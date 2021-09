La definizione e la soluzione di: Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PESCIERA

Curiosità/Significato su: Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate pesci di media e grande taglia, tra i quali spigole e orate, ormai venduti prevalentemente da itticoltura, o come dentici, saraghi e pezzogne. Anche

