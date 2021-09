La definizione e la soluzione di: Stabilisce la priorità in pronto soccorso fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIAGE

Curiosità/Significato su: Stabilisce la priorita in pronto soccorso fra Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia livello di priorità. I mezzi generalmente utilizzati sono MSB (mezzo di soccorso di base), MSI (mezzo di soccorso intermedio) o MSA (mezzo di soccorso avanzato) 26 ' (3 395 parole) - 15:33, 15 lug 2021

Altre definizioni con stabilisce; priorità; pronto; soccorso; Lo stabilisce l'interior decorator; Stabilisce il reddito imponibile dei fondi rustici; Pronto Soccorso; E’ pronto... al centro; Pronto da cogliere; Chi ne esce.. è pronto per I'università; Un'unità ospedaliera per le emergenze: __ soccorso; Quella di soccorso è un reato; Pronto Soccorso; Operazione di soccorso; Ultime Definizioni