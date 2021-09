La definizione e la soluzione di: Sono noti per le promesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARINAI

Curiosità/Significato su: Sono noti per le promesse Personaggi de I promessi sposi Elenco dei personaggi de I promessi sposi, romanzo di Alessandro Manzoni; alcuni di essi Sono realmente esistiti, come il Cardinal Federico Borromeo. Italo 27 ' (2 255 parole) - 21:35, 17 lug 2021

Altre definizioni con sono; noti; promesse; Sono simbolo di schiavitù; Sono...pari nella forza; Sono in testa... agli artiglieri; In casa non possono mancare di carta igienica; Il fact... che verifica le notizie ing; Relativa a uno dei più noti popoli mesopotamici; Gli ignoti in un programma di Amadeus su Rai 1; La lettura recitata di noti canti biblici; Obblighi, promesse; Fanno proverbiali promesse; Promesse di schiaffi; Le promesse fatte a se stessi; Ultime Definizioni