La definizione e la soluzione di: Ridurre la legna in grossolani pezzi più piccoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPACCARE

Curiosità/Significato su: Ridurre la legna in grossolani pezzi piu piccoli Olea europaea entrata in produzione. Cespuglio. È una delle forme più recenti e s'ispira alla necessità di abbreviare i tempi di entrata in produzione e Ridurre i costi 41 ' (4 681 parole) - 10:32, 31 mag 2021

Altre definizioni con ridurre; legna; grossolani; pezzi; piccoli; Ridurre in pezzi; Limiti a cui ci si può ridurre; Costringe a ridurre i consumi; Ridurre le pretese; Possono essere anche a gas e a legna; Residuo di falegnameria; Martello che il falegname usa con lo scalpello; E' fra Milano e Legnano; Mantelli grossi e grossolani; Errori grossolani, gaffes; Assortimento di piccoli oggetti o pezzi meccanici; Gli addetti ai pezzi; Pezzi dell'elica; Più pezzi ha, più è difficile; Assortimento di piccoli oggetti o pezzi meccanici; Piccoli gruppi di carte; Piccoli proiettori orientabili; Piccoli cassetti; Ultime Definizioni