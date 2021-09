La definizione e la soluzione di: Recipiente cilindrico per la cottura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENTOLA

Curiosità/Significato su: Recipiente cilindrico per la cottura Maiolica arcaica di Pisa (sezione La lavorazione del corpo ceramico e la prima cottura) delle chiese pisane. Un "bacino ceramico" è quel Recipiente ceramico aperto, che, pensato e creato per uno scopo completamente diverso, ad esempio come 110 ' (13 030 parole) - 20:45, 21 lug 2021

Altre definizioni con recipiente; cilindrico; cottura; Recipiente per cartacce; Grande recipiente circolare in origine di legno; Il peso del recipiente; Recipiente di legno per conservare sardine; Il corpo cilindrico dell'aeroplano; Pezzo cilindrico di colllegamento o protezione; Ha il corpo cilindrico; Si rassodano più tardi nelle uova in cottura; Un riso resistente alla cottura; Cottura con una grande fiammata sulla padella; Tecnica di cottura della carne __ searing ing;