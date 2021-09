La definizione e la soluzione di: In quella d'esame si viene messi alla prova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SESSIONE

Curiosità/Significato su: In quella d esame si viene messi alla prova esame di maturità in Italia studio di istruzione secondaria superiore, in breve esame di Stato, con la riforma Berlinguer), è la prova finale che conclude il corso di studi della 42 ' (5 853 parole) - 20:11, 15 ago 2021

Altre definizioni con quella; esame; viene; messi; alla; prova; Quella di Frida Kahlo ha la maschera della morte; Quella armata... non è di cibo; C'è quella scolastica e quella radiofonica; Quella dell'Agenzia Nazionale Ansa... è associata; Esame con scansione sigla; L'esame delle aspiranti dive; Moderno esame diagnostico; Affronta l’esame di maturità; Che avviene nello stesso momento; Il rito matrimoniale che non avviene in comune; In francese viene anche detto separé; Viene attaccato a un fianco della motocicletta; Rimessi in funzione; Un noto bolero messicano: __ mucho spa; Messi in palio... o presi in giro; Messi in una posizione agevole e rilassante; Il vino passato dalla bottiglia al bicchiere; Improntato alla logica e alla realtà; Nel calcio, colpire di striscio la palla; Gli uccellini nati dalla medesima covata; Se è verso esprime disapprovazione; Impegna nella prima prova della maturità scolastica; Provati di nuovo; Mettersi alla prova, confrontarsi; Ultime Definizioni