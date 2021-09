La definizione e la soluzione di: Pregiata preda per il sub. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERNIA

Curiosità/Significato su: Pregiata preda per il sub Dentex dentex Valenciennes. preda molto ambita nella pesca sportiva. È pescato con le tecniche della traina, del vertical Jigging, del surfcasting e dai sub, per i quali 5 ' (433 parole) - 21:01, 31 ago 2021

Altre definizioni con pregiata; preda; Fibra tessile naturale molto pregiata fra; Ruminante sudamericano dalla lana pregiata; La parte più pregiata del tonno rosso; Pregiata uva spagnola; Pesci predatori, branzini a Venezia; Classe di vertebrati che comprende anche la lampreda; Un aiuto per chi è in preda allo sconforto; Ghermire la preda come fanno i rapaci;