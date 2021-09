La definizione e la soluzione di: Piccole fonti di calore per preparare cibi caldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FORNELLI

Curiosità/Significato su: Piccole fonti di calore per preparare cibi caldi Testaroli (categoria Tipi di pasta corta) strumento, erano in grado di preparare i cibi più disparati. Il testarolo s'inserisce in questo contesto come un tentativo di variare la qualità della 7 ' (792 parole) - 13:59, 5 ago 2021

Altre definizioni con piccole; fonti; calore; preparare; cibi; caldi; Piccole strutture a pioli o gradini; Località termale ai piedi delle Piccole Dolomiti; Piccole mazze usate nella ginnastica artistica; La protagonista di Piccole donne; Studiosa delle fonti letterarie; I vichinghi e i normanni in certe fonti storiche; Disciplina che indaga le fonti dei testi letterari; Fonti di guadagno; Anagramma di calore che rima con sera; Senso di calore al viso; Il calore dell'amore; Un pannello che dà calore; E' indispensabile per preparare il 26 orizz; Preparare una congiura; Un succo per preparare bibite... colorate; Si trita per preparare il pesto; Impulsiva, irascibile; Ciotola usata in cucina per servire cibi; Forniva cibi e bevande alla truppa; Per avvolgere i cibi; Si beve caldissimo; Caldi come i raggi del sole; Caldissimi, scottanti; Tenda che ripara dai caldi raggi estivi;