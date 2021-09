La definizione e la soluzione di: Pari in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Pari in coda Pianoforte ( Pianoforte a coda) pedali (solitamente tre), che azionano particolari meccanismi. In un moderno pianoforte a coda troviamo, da sinistra a destra, l'una corda, il tonale e quello 54 ' (7 011 parole) - 08:21, 28 ago 2021

