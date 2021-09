La definizione e la soluzione di: Non propriamente coraggiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIMOROSI

Curiosità/Significato su: Non propriamente coraggiosi L'insaziabile guerra fra Stati Uniti e Messico, John Boyd, un giovane capitano non propriamente coraggioso, viene trasferito in un fortino tra le gelide colline della Sierra 5 ' (545 parole) - 19:47, 11 set 2019

Altre definizioni con propriamente; coraggiosi; Coraggiosi al limite della sfrontatezza; Più che coraggiosi; Fa mancare il fiato anche ai più coraggiosi; Coraggiosi, come il re della foresta; Ultime Definizioni