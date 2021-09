La definizione e la soluzione di: Nel basket si devono fare per avanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PALLEGGI

Curiosità/Significato su: Nel basket si devono fare per avanzare Pallacanestro ( basket) d'America) nel 1891, grazie all'idea di James Naismith, medico e insegnante di educazione fisica canadese. Dalla fine del XIX secolo, il basket si è diffuso 76 ' (10 652 parole) - 18:29, 26 ago 2021

Altre definizioni con basket; devono; fare; avanzare; Quella tiratrice è un ruolo del basket; Una squadra bolognese di basket bianco e nera; Il segmento del campo da basket per il tiro libero; Piano verticale dietro il canestro nel basket; Non sempre devono seguire l'articolo un; Messi nel luogo in cui devono stare; Devono esserlo gli scontrini per essere regolari; Si devono sposare; Supporre, fare congetture; Si può fare online o in aeroporto ing; Lo si può fare col tempo... e con le parole; Persuase a non fare qualcosa; Avanzare un malizioso dubbio; Un modo di... avanzare del piazzista inglese; Il diritto di avanzare; Avanzare un sospetto o un dubbio; Ultime Definizioni