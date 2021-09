La definizione e la soluzione di: In monarchia assoluta li detiene solo il re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POTERI

Curiosità/Significato su: In monarchia assoluta li detiene solo il re Monarchie dell'Africa proprie funzioni da leggi e tradizioni, mentre l'eSwatini è una monarchia assoluta, in cui il sovrano governa senza limiti. I monarchi sub-nazionali non sono 22 ' (2 205 parole) - 11:46, 10 lug 2021

