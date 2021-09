La definizione e la soluzione di: Materiale simile al vimini usato in arredamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RATTAN

Curiosità/Significato su: Materiale simile al vimini usato in arredamento Radicali (cinese) (sezione Avvertenza sullo Shuowen Jiezi e sugli errori diffusi in filologia dei sinogrammi) quello usato in cinese moderno, anche se successivamente le altre lingue hanno adattato il nome (ad esempio, ? si pronuncia "dà; dài", mentre in coreano 372 ' (4 851 parole) - 15:27, 24 lug 2021

Altre definizioni con materiale; simile; vimini; usato; arredamento; Che versa in grave stato di bisogno materiale; Vi si stocca materiale destinato alle fiamme; Sostegno morale o materiale, aiuto; Materiale su cui si giocano gli US Open di tennis; Comune serpente innocuo molto simile alla biscia; E' simile al bracco; Dolce francese a forma di ciambella simile al babà; Ortaggio simile alla rapa noto anche come navone; Lavorano con i vimini; Vaso di vetro da vino ricoperto di vimini; Cestini di vimini dei fornai; E fatta di vimini; Appellativo usato in lettere formali; Quello tartaro è usato come agente lievitante; Un software molto usato per videochiamare; Anagramma di compilati che rima con usato; Pezzo d'arredamento;