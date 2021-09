La definizione e la soluzione di: Luce non intensa, luccichio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALUGINIO

Curiosità/Significato su: Luce non intensa, luccichio Effetti ottici nei minerali creano un luccichio di vari colori come avviene per i compact disc. La porporinescenza, scoperta nel 2004 è dovuta alla riflessione ottica della Luce su cristalli 4 ' (549 parole) - 00:56, 10 gen 2021

