La definizione e la soluzione di: Un liquore che in genere non si beve da solo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIN

Curiosità/Significato su: Un liquore che in genere non si beve da solo Artemisia absinthium (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) che si beve diluito e/o zuccherato. È la base aromatica principale nella preparazione del vermut. L'etimologia del termine generico (Artemisia) non è 23 ' (2 258 parole) - 12:32, 18 ago 2021

Altre definizioni con liquore; genere; beve; solo; Il liquore di Saronno; Il caffè cui è stato aggiunto un po' di liquore; Famoso liquore messicano a base di agave; Il caffè con un goccio di liquore; Alla fine della parola, definisce genere e numero; Videogioco Blizzard, cult del genere action RPG; Il genere dei serial; Il genere musicale dei Kiss e degli Slayer; Si beve caldissimo; L'appetito vien bevendolo; Si beve caldo o freddo; Si bagna... bevendo; Il man... che si è fatto da solo ing; Ospitò il Bembo nella sua dimora di Asolo; Un parco come il Caribe bay di Jesolo; Lo stato con l'isolotto Mont Saint-Michel; Ultime Definizioni