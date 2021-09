La definizione e la soluzione di: Lega di rame, zinco e stagno usata per decori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIMILORO

Curiosità/Significato su: Lega di rame, zinco e stagno usata per decori Vetro di Murano strato di metallo riflettente, spesso una Lega (amalgama) di mercurio e stagno. Successivamente nel 1835 Justus von Liebig scoprì il processo chimico di rivestimento 44 ' (6 173 parole) - 23:17, 8 mag 2021

