La definizione e la soluzione di: L'area della fattoria in cui risiedono i maiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORCILAIA

Curiosità/Significato su: L area della fattoria in cui risiedono i maiali Mauritius Noire si trovano anche maiali selvatici e macachi. Numerosissimi sono gli uccelli, sebbene anche in questo caso molte specie siano in pericolo. Il gheppio 29 ' (3 212 parole) - 15:55, 1 set 2021

Altre definizioni con area; della; fattoria; risiedono; maiali; Area ristoro e relax di un circolo sportivo ing; Area nasale umida di svariati mammiferi; Stanza della casa con l'area conversazione; Area adibita alla raccolta dei rifiuti; Sigla della forza elettromotrice; Compianto Jimmy della canzone; Il maschio della capra; Il secondo caso della declinazione latina; Spiazzo della fattoria sul quale si trebbiava; La fattoria del cow boy; Tipica fattoria dell'America Meridionale; Fattoria statunitense; Vi risiedono molte star; Il maialino cotto alla maniera sarda; Il santo raffigurato col maialino; Simpatica maialina dei cartoni; Il maialino balbuziente dei Looney Tunes; Ultime Definizioni