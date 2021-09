La definizione e la soluzione di: L'ambiente ideale per orchidee e zanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALUSTRE

Curiosità/Significato su: L ambiente ideale per orchidee e zanzare per tre anni (1879-1881), in particolare per via del debole collegamento con la terraferma, oltre che per i numerosi serpenti velenosi e le zanzare portatrici

Altre definizioni con ambiente; ideale; orchidee; zanzare; Un ambiente arido e privo di vegetazione; Ventilare un ambiente; Coloro che vivono in un determinato ambiente; Può esserlo un ambiente, un mercato, un animale..; È ideale in una commedia di Oscar Wilde del 1895; Il posto ideale per un picnic; Lo dimostra chi deride ogni ideale; S'immolano per la fede o per un ideale; Febbre trasmessa da certe zanzare; Ordine d'insetti a cui appartengono le zanzare; Il fastidioso rumore di mosche e zanzare; Così possono dirsi le punture di zanzare; Ultime Definizioni