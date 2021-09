La definizione e la soluzione di: In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MAGLIONE

Curiosità/Significato su: In inverno puo frapporsi tra soprabito e camicia

Altre definizioni con inverno; frapporsi; soprabito; camicia; Come il riposo di certi animali in inverno; Si programmano d'inverno; Dorme tutto l'inverno; L'indossa d'inverno monsieur; Lungo soprabito pesante con bottoni; Non la porta lo scamiciato; Si agganciano agli occhielli della camicia; Parte di abito o camicia che copre spalle e petto; La camicia che impedisce i movimenti; Ultime Definizioni