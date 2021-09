La definizione e la soluzione di: Imprecisa come può esserlo una domanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALPOSTA

Curiosità/Significato su: Imprecisa come puo esserlo una domanda Troll (Internet) additato come "troll" dagli altri utenti (senza che debba per questo effettivamente esserlo – come abbiamo visto la percezione di un utente come un "troll" 28 ' (3 401 parole) - 10:14, 25 ago 2021

Una quantità imprecisata; Una cifra imprecisata; Cifra imprecisata; Scoraggiato... come un terreno appiattito; Come i Minuti in un film con Johnny Depp; Come i suoli minerali privi di terra e vegetali; Versata come una pinta di birra; Può esserlo uno studio legale... o un professore; Può esserlo la calma; Una coppia può esserlo in casa; Può esserlo un numero ma anche il latte; Altro nome della domanda effettiva in economia; Domanda scritta presentata a un ente; Sta per ottimamente alla domanda come va?; La domanda per conoscere il motivo;