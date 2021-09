La definizione e la soluzione di: Li hanno in comune cinema e cellulari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHERMI

Curiosità/Significato su: Li hanno in comune cinema e cellulari cinema italiano fine degli anni settanta, grazie al cinema d'autore, alla commedia all'italiana ed a molti altri generi, il cinema italiano raggiunge una posizione di 262 ' (32 313 parole) - 03:39, 25 ago 2021

Altre definizioni con hanno; comune; cinema; cellulari; Le hanno tigri ed elefanti; Hanno due paia di ali; Hanno bucce bitorzolute; Quelle idromassaggio hanno le bocchette; Popoloso comune dell'area palermitana; Comune napoletano con il Vallone dei Mulini; Comune foggiano che Federico II affidò ai Saraceni; Comune scimmia asiatica; Così è anche detto il botteghino dei cinema ing; L'indimenticata Dietrich del cinema; L'Harvey del cinema coinvolto nel #MeToo; La mecca del cinema; Alghe unicellulari marine e d'acqua dolce; Un rinnovo da cellulari; E' incorporato in tutti i telefoni cellulari; Rinnovo da cellulari; Ultime Definizioni