La definizione e la soluzione di: Gli strattoni... per raccomandare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPINTE

Curiosità/Significato su: Gli strattoni... per raccomandare Sclerosi laterale amiotrofica (sezione Marcatori biologici per la diagnosi (sperimentazione dal 2006)) inferiore includono debolezza ed atrofia muscolare, crampi muscolari e fugaci strattoni muscolari che si possono vedere sotto la pelle (fascicolazione). Circa 81 ' (10 078 parole) - 11:54, 17 lug 2021

Ultime Definizioni