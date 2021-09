La definizione e la soluzione di: Gli apparecchi per sentire meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACUSTICI

Curiosità/Significato su: Gli apparecchi per sentire meglio Conduzione ossea propria voce ha un suono più alto di quello che si è abituati a sentire. Alcuni apparecchi acustici integrano la conduzione ossea, ottenendo un risultato 2 ' (291 parole) - 13:10, 24 giu 2019

