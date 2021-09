La definizione e la soluzione di: La Giorgia ex velina di Striscia, ora conduttrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALMAS

Curiosità/Significato su: La Giorgia ex velina di Striscia, ora conduttrice Giorgia Palmas a Striscia la notizia, vincendo la prima edizione del programma Veline e divenendo, in coppia con la bionda Elena Barolo, la nuova velina mora di Striscia 14 ' (1 485 parole) - 09:20, 3 ago 2021

