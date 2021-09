La definizione e la soluzione di: Fornisce peli per produrre pennelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASSO

Curiosità/Significato su: Fornisce peli per produrre pennelli Nyctereutes procyonoides usate per le finiture, poiché i peli di guardia hanno la tendenza di arruffarsi. In Giappone, i peli vengono usati nella preparazione dei pennelli e dei 25 ' (3 001 parole) - 06:59, 2 feb 2021

